Чемпіонат Європи з біатлону: календар гонок та де дивитися в Україні

Польське місто Душники-Здруй з 27 до 31 січня прийме чемпіонат Європи з біатлону. Календар гонок та де дивитися чемпіонат Європи в України – у матеріалі Спорт 24.
Джерело: 24 канал
Чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу у Поклюці (10-21 лютого). У програмі змагань 8 гонок.
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Календар ЧЄ-2021 / Інфографіка Спорт 24
В Україні переглянути наживо можна буде тільки половину гонок. Відеотрансляції індивідуальних гонок та спринтів – не буде.
Гонки переслідування та змішані естафети в Україні транслюватиме "Суспільне Спорт" та телеканал "UA: Перший".
На сайті "Суспільне Спорт" гонки будуть у прямому ефірі.
Чемпіонат Європи пропустять відразу декілька провідних біатлоністів України. Чоловічу збірну не представлятимуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Жіноча команда не дорахується Юлії Джими, Дар'ї Блашко, Олени Підгрушної та Валентини Семеренко.
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