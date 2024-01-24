Меркушина-молодша зачепилася за топ-20: результат першої жіночої гонки на ЧЄ-2024 з біатлону

Програму першого змагального дня чемпіонату Європи з біатлону завершувала жіноча індивідуальна гонка. На старт змагання вийшли чотири українки.

У середу, 24 січня, у словацькому Брезно-Осрблі розпочався чемпіонат Європи-2024 з біатлону. Першими розпочали змагання чоловіки, де найкращий результат серед українців продемонстрував Антон Дудченко. Наступною у програмі чемпіонату була "індивідуалка" для жінок, пише 24 Канал.

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Збірну України у гонці представили чотири учасниці: Анна Кривонос, Олександра Меркушина, Олена Городна та Любов Кип'яченкова. На жаль, не змогли вчасно приїхати до Словаччини Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина й Ірина Петренко.

Найкращий результат серед українських біатлоністок показала Олександра Меркушина. Вона допустила лише одну помилку на вогневих рубежах. У підсумку 19-річна українка фінішувала на 18-му місці.

Поза межами двадцятки опинилися три інші учасниці гонки від України. Анна Кривонос з двома промахами завершила "індивідуалку" 26-ю, Олена Городня – 49-ю, а Любов Кип'яченкова – 61-ю.

Перемогу у цьому виді змагань святкувала норвежка Марен Кіркейде, яка на 46 секунд випередила Аліну Стремоус з Молдови. Третьою фінішувала Ема Капустова зі Словаччини.

Результат жіночої "індивідуалки" на Євро-2024

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0+0+0) 41:26.2 хвилини

2. Аліна Стремоус (Молдова, 0+0+0+0) +46.5

3. Ема Капустова (Словаччина, 0+0+0+0) +59.1

4. Іда Лієн (Норвегія, 1+0+0+2) +2:03.4

5. Маріон Візензартер (Німеччина, 0+0+1+0) +2:04.8

6. Анні Лінд (Швеція, 0+0+0+0) +2:10.4

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18. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +3:14.3

(Україна, 0+1+0+0) +3:14.3 26. Анна Кривонос (Україна, 0+1+0+1) +3:55.0

(Україна, 0+1+0+1) +3:55.0 49. Олена Городна (Україна, 0+1+0+3) +6:34.2

(Україна, 0+1+0+3) +6:34.2 61. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+1+3) +7:47.0

У четвер, 25 січня, на чемпіонаті Європи відбудуться спринтерські гонки серед чоловіків та жінок.