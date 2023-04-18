Перші медалі в Загребі: українські борці здобули дві "бронзи" на Євро-2023

У столиці Хорватії стартував чемпіонат Європи-2023 з боротьби. Українці Ерік Арушанян та Ігор Никифорук здобули перші нагороди для збірної України.

17 квітня у Загребі розпочався чемпіонат Європи 2023 з боротьби. Україну на континентальному форумі представляють 30 спортсменів.

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Така різна ціна "бронзи"

Одразу дві медалі для України приніс другий день змагань. Авторами бронзового успіху стали борці вільного стиля Ерік Арушанян та Ігор Никифорук.

Непростим вийшов бронзовий фінал для Еріка Арушаняна. У напруженій сутичці за третє місце у ваговій категорії до 65 кілограмів 24-річний спортсмен переміг Алі Рахімзаде з Азербайджану (7:6). До речі, це друга бронза чемпіонату Європи в кар'єрі Арушаняна.

Другу медаль Україні приніс Ігор Никифорук, який виступає у ваговій категорії до 70 кілограмів. У битві за бронзу українець не залишив жодних шансів Патрику Кшиштофу Оленчину з Польщі (6:1). Для Ігоря ця бронза теж стала другою нагородою першості континенту. Свою першу медаль ЧЄ 24-річний представник Прикарпаття здобув у 2021 році.

Важливо! Чемпіонат Європи триватиме в Загребі з 17 по 23 квітня. По 10 комплектів нагород буде розіграно в греко-римській боротьбі, де змагаються лише чоловіки, а також вільній жіночій та чоловічій боротьбі.