На Львівщині стартувало "Ралі Галіція". З усіх куточків країни до Борислава з'їхалося 18 екіпажів, аби поборотись за першість у 3 етапі чемпіонату України з автоперегонів.

Змагання проводять вже 18 раз. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Директор Галицького автомобільного клубу Сергій Єженков зазначив, що спортсмени, які виступають на чемпіонатах Європи та світу також присутні на перегонах. Адже у них наразі немає можливості виїхати за кордон.

Траса із гравію

Для змагань використовують трасу загального користування. Тож пильність втрачати не можна, адже це загрожує порізаними шинами або ж відірваними частинами кузова.

Траса складна, ми на подібній ще не їздили. Тут дуже багато каміння, під час ознайомлення ми навіть заміняли шини,

– розповів штурман ралійного екіпажу Максим Писанка.

Пілот ралійного екіпажу Максим Євдокимов також зазначив, що місцеві дороги не відрізняються від іншого рельєфу. Гравій лише змінюється від дрібного до великого.



Місцеві дороги не відрізняються від іншого рельєфу / Скриншот з відео

Кошти на участь від вболівальників

Екіпаж штурманки Анастасії Макової міг не потрапити на ралі через брак коштів.

"Одна з вболівальниць сказала, що не можна, аби ми залишалися вдома. Вона опублікувала пост у фейсбуці, щоб зібрати для нас кошти. Зрештою, вдалося зібрати всю потрібну суму. Ми наклеїли на машину імена усіх людей, які переказали гроші", – розповіла штурманка.



Штурманка Анастасія Макова / Скриншот з відео

Які відбувається заїзди

У перший день "Ралі Галіція" екіпажі мали 2 показові заїзди на короткі дистанції. Там вони полоскотали нерви глядачам та вболівальникам, однак ті стверджують, що переглядають ралі кожного року і дуже задоволені, що воно відбувається їхньому місті.

Наразі тривають заїзди на довгі дистанції – понад 100 кілометрів. Після 2 днів змагань відбудеться нагородження переможців.

На Львівщині стартувало "Ралі Галіція": дивіться відео