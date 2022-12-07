Чемпіонат України пішов на зимову паузу: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола
Українські клуби елітного дивізіону відіграли неповні 15 турів першого кола, а зимовим чемпіоном несподівано став Дніпро-1. Підбиваємо підсумки осінньої частини першого "воєнного" сезону УПЛ.
У середу, 7 грудня, завершився перенесений матч 14 туру УПЛ між Рухом та Чорноморцем. Львів'яни пропустили двічі у першому таймі, але змогли відігратись по перерві та вирвали нічию.
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Цей матч став останнім в чемпіонаті України у 2022 році. Загалом у першому воєнному сезоні УПЛ відіграно 15 турів, за виключенням п'яти матчів, які були перенесені на 2023 рік:
- Дніпро-1 – Олександрія
- Львів – Шахтар
- Олександрія – Металіст 1925
- Минай – Шахтар
- Інгулець – Рух
Сенсаційний лідер
Головною сенсацією першого кола можна назвати зимового чемпіона, пише 24 канал. Чинним лідером УПЛ є не Динамо чи Шахтар, а Дніпро-1. Команда Олександра Кучера 13 матчів йшла без поразок і лише в останній грі року поступилась Кривбасу.
Слідом за дніпрянами розташувались Шахтар і Динамо, які відстають від лідера на 5 очок. Правда, донеччани зіграли на матч менше ніж Дніпро-1, а кияни – на матч більше.
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Також впевнені позиції у єврокубковій зоні мають Зоря та Олександрія. Луганці випереджають шостий Колос на 8 балів, а "аграрії" – на чотири, але при двох поєдинках в запасі.
Хто може вилетіти
Цікава ситуація і в зоні вильоту та зоні перехідних матчів. Нагадаємо, що 15-16 місця одразу понизяться у Першу лігу, тоді як 13-14 місця зіграють у плей-ауті з командами, які посядуть 3-4 місця у другому дивізіоні.
Головною невдахою першої частини став Львів, який на фініші програв три поспіль матчі. Підопічні Дулуба відстають від рятівної зони на 5 балів. Також в зоні вильоту йде Чорноморець, а в зоні плей-аут – Минай та Інгулець.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|35
|2
|Шахтар
|13
|9
|3
|1
|29-11
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|30
|4
|Зоря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|28
|5
|Олександрія
|13
|7
|3
|3
|23-19
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|20
|7
|Металіст 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|18
|8
|Кривбас
|15
|5
|3
|7
|11-16
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|17
|11
|Металіст
|15
|4
|4
|7
|15-23
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|14
|13
|Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|14
|14
|Інгулець
|14
|3
|4
|7
|12-18
|13
|15
|Чорноморець
|15
|2
|5
|8
|10-20
|11
|16
|Львів
|14
|2
|3
|9
|9-21
|9
Гонка бомбардирів
Що стосується гонки бомбардирів, то лідером у цьому рейтингу на зиму йде нападник Дніпра-1 Артем Довбик. Форвард збірної України набив 11 м'ячів.
На один менше у хавбека Динамо Віталія Буяльського. Сім голів забив вінгер Шахтаря Михайло Мудрик, який до речі є лідером у таблиці головних асистентів УПЛ (7 результативних передач).
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 11
- Віталій Буяльський (Динамо) – 10
- Михайло Мудрик (Шахтар) – 7
- Віктор Циганков (Динамо) – 6
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
- Олександр Піхальонок (Дніпро-1) – 5
- Ігор Кірюханцев (Зоря) – 5
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Андрій Цуріков (Олександрія) – 5
За попередніми планами друге коло УПЛ має стартувати 4 березня 2023 року, а завершитиь сезон повинен 3 червня. Звісно. за умови непогіршення ситуації на фронті. Хочеться сподіватись, що після зими клуби зможуть грати у своїх рідних та мирних містах.