Фінальний ривок: Україна увірвалася до трійки найкращих на ЧС з параатлетики

На чемпіонаті світу-2023 з параатлетики завершився передостанній день фіналів. Українці показали найкращі результати протягом цих змагань та піднялися одразу у топ-3 у командному медальному заліку.

У восьмий змагальний день ЧС з параатлетики збірна України виборола одразу чотири медалі. Наші спортсмени тричі ставли переможцями, а в одній із дисциплін здобули ще й подвійний подіум пише 24 Канал.

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З шостого місця перестрибнули одразу в трійку

Медальну серію успішних виступів України на турнірі продовжили Ігор Цвєтов, Іван Тєтюхін, Зоя Овсій та Микола Жабняк. Перші двоє стали найкращими на 100-метрівці, до того ж для Цвєтова – ця перемога стала вже другою на турнірі.

Дивіться відео переможного забігу українців

Найкращою в метанні клабу серед жінок стала Зоя Овсій, яка показала результат 23.98 метри та також здобула другу для себе нагороду цьогорічного чемпіонату світу. Третє ж "золото" змагального дня приніс Україні Микола Жабняк. Він метнув диск на 53.97 метри та став недосяжним для конкурентів.

. Таким чином, наша збірна піднялася одразу на три сходинки у медальному командному заліку ЧС та перед останнім днем змагань посідає третє місце серед усіх країн.



Медальний залік ЧС з параатлетики перед фінальним днем змагань / скриншот із сайту змагань

