Чемпіонат світу з хокею: сенсаційна перемога Данії, друга звитяга Німеччини

Чемпіонат світу з хокею, який 21 травня розпочався в Ризі, продовжує радувати вболівальників несподіваними результатами.

Данія – Швеція 4:3

Автором чергової сенсації стала збірна Данії, яка вперше за час виступів на ЧС обіграла титулованих шведів – 4:3. "Тре Крунур" всіма силами намагалися уникнути поразки, замінивши в кінці третього періоду воротаря на шостого польового гравця. Однак навіть перевести гру в овертайм так і не змогли.

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Героєм зустрічі став нападник Йокеріта Ніклас Єнсен, який записав на свій рахунок хет-трик.

Норвегія – Німеччина 1:5

Другу перемогу на старті здобули німці. Фіналісти останньої Олімпіади легко впоралися зі збірною Норвегії – 5:1.