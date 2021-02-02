"Забраний" у Білорусі чемпіонат світу з хокею-2021 пройде тільки в Ризі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила, де відбудеться чемпіонат світу з хокею-2021. Світова першість пройде тільки в Ризі (Латвія).

Джерело: IIHF

Чемпіонат світу, окрім Риги, мав прийняти Мінськ (Білорусь). Однак через політичну ситуацію в Білорусі IIHF вирішила не проводити там чемпіонат світу.

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Чемпіонат світу могли прийняти й інші міста, зокрема, Братислава (Словаччина). В IIHF заявили, що вирішили проводити чемпіонат світу тільки в Ризі через "епідеміологічні складнощі".

З огляду на невизначеність щодо обмежень на міжнародні переміщення, рада IIHF вирішила, що організація всього турніру в Ризі дозволить уникнути переїздів між країнами і стане найбільш безпечним і економічним способом проведення заходу,

– мовиться у повідомленні.

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