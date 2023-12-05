Україна вийшла в основну стадію жіночого чемпіонату світу з гандболу: коли та з ким гратиме

Підопічні Віталія Андронова лише в останньому турі першого раунду забезпечили собі прохід далі. Втім шансів на вихід у плей-оф небагато.

В Данії, Норвегії та Швеції продовжується жіночий чемпіонат світу з гандболу. Участь у ньому беруть 32 топ-збірні, в тому числі і Україна, пише 24 канал.

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Пролізли далі

Це перший Мундіаль для нашої команди за 14 років. На першому етапі "синьо-жовті" потрапили у групу до Бразилії, Іспанії та Казахстану, але без шансів програла першим двом.

Втім за регламентом до основної стадії виходили три команди з кожного квартату. Тож підопічні Андронова скористались цим, обігравши у фінальній грі Казахстан (37:24).

З ким гратиме Україна

Тим часом, визначились суперники України на другому етапі ЧС. До нього пройшли 24 збірні, які розбились на чотири групи по шість команд. "Синьо-жовті" опинились в одному секстеті з Бразилією, Іспанією, Нідерландами, Чехією та Аргентиною.

Формат турніру передбачає, що наша команда не гратиме проти бразильців та іспанців, з якими були в одній групу на попередньому етапі. Очки, зароблені в очних матчах, переносяться на цю стадію. Тому становище на початку розіграшу наступне:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Нідерланди 2 0 0 74-46 4 2 Іспанія 2 0 0 59-45 4 3 Бразилія 1 0 1 60-47 2 4 Чехія 1 0 1 51-55 2 5 Аргентина 0 0 2 48-72 0 6 Україна 0 0 2 40-67 0

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До чвертьфінальної стадії вийде по дві найкращі збірні із секстетів. Нашій команді залишилось зіграти три зустрічі, розклад ігор наступний: