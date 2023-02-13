З дебютантом чемпіонату світу: хто бігтиме чоловічу індивідуальну гонку в Обергофі

13 лютого 2023, 19:47
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Джерело:

Суспільне Спорт

Збірна України з біатлону оголосила стартовий лист на чоловічу індивідуальну гонку. Українці виступлять оновленим складом.

Програму другого змагального тижня на чемпіонаті світу-2023 з біатлону відкриє чоловіча індивідуальна гонка. Проте Україна виступить у ній не найсильнішим складом.

До теми Чемпіонат світу з біатлону 2023: календар гонок

Насика дебютує на ЧС-2023

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив надати відпочинок капітану збірної України Дмитру Підручному, який лише у грудні переніс операцію на меніску. Старший тренер команди Юрай Санітра розраховує на допомогу Дмитра у одиночному міксті.

Лідера збірної у стартовому листі замінить дебютант світових змагань Дмитро Насика. Крім нього, на старт "індивідуалки" вийдуть Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. 

Стартлист України на індивідуальну гонку чемпіонату світу

  • 5. Антон Дудченко
  • 57. Артем Прима
  • 81. Богдан Цимбал
  • 100. Денис Насико
Важливо! Чоловіча індивідуальна гонка відбудеться 14 лютого і розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2023 в Обергофі чоловіки збірної України двічі потрапляли в топ-10. У спринті Дмитро Підручний потрапив до квіткової церемонії (5 місце), а у персьюту зайняв восьме місце.

Автор: Сергій Шаховець