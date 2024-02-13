Участь у гонці взяли чотири українські біатлоністки – Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Анна Кривонос. Одній з українок вдалося потрапити до топ-10, пише 24 Канал.

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Як минула гонка

Першою з українок на старт вийшла Юлія Джима. Вона ідеально відпрацювала на перших тьох рубежах. Однак на останній стрільбі українка зазнала одразу трьох хиб. Вона посіла 40-ву позицію.

Анастасія Меркушина чисто відпрацювала на "лежці" та "стійці". Потім українка зазнала 3 промахів: 1 на 3-му та 2 на 4-му рубежах. Вона фінішувала 29-ю.

Анна Кривонос, яка вийшла на заміну Ірині Петренко, посіла 26-ту позицію. На останньому рубежі вона "заробила" штрафну хвилину.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко. Вона ідеально відпрацювала на всіх вогневих рубежах. У підсумку Христина фінішувала на 8-й позиції. Це найкращий показник 24-річної спортсменки у кар'єрі.

Перемогу у гонці здобула італійка Ліза Віттоцці, друге місце посіла представниця Німеччини Яніна Геттіх-Вальц, на третій сходинці опинилася француженка Жюлія Сімон.

Результати індивідуальної гонки

Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:02.9 Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0+0+0) +20.5 Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +29.6 Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+0) +1:01.1 Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:06.2 Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +1:10.6

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8. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:10.1

26. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+1)

29. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+2) +4:35.3

40. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:22.1