Норвежці не дають шансів: Підручний та Дудченко забігли до топ-25 у персьюті на чемпіонаті світу

У чеському Нове-Мєсто в межах чемпіонату світу з біатлону відбулася чоловіча гонка переслідування. Капітан збірної України Дмитро Підручний фінішував 23-м.

11 лютого чоловічою гонкою переслідування продовжився чемпіонат світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто. Двоє українських біатлоністів забігли до топ-25, пише 24 Канал.

Читайте також З особистим рекордом: Мандзин здобув єдину медаль України на юніорському Євро з біатлону

Дудченко закрив усі мішені

Найкращим у складі збірної України став Дмитро Підручний. Капітан "синьо-жовтих" зробив сумарно три промахи й фінішував 23-м.

Ще один українець Антон Дудченко став одним із небагатьох учасників гонки, кому вдалося закрити всі 20 мішеней на вогневих рубежах. Після старту з 39-ї позиції йому вдалося закрити топ-25.

Другу гонку поспіль всі медалі здобули норвезькі біатлоністи. Йоганнес-Тінґнес Бьо виграв золоту нагороду, Стурла Легрейд став віцечемпіоном світу в персьюті, а Ветле-С’ястад Крістіансен вдруге поспіль задовольнився "бронзою".

Результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+2+0+0) 32:36,9

2. Стурла Легрейд (2+0+0+0) +28,7

3. Ветле-С’ястад Крістіансен (0+0+1+2) +38,5

...

23. Дмитро Підручний (0+1+0+2) +4:02,1

25. Антон Дудченко (0+0+0+0) +4:09,7.

Наступною гонкою чемпіонату світу в Нове-Мєсто буде жіноча індивідуальна гонка, яка відбудеться 13 лютого й розпочнеться о 18:10 за Києвом.