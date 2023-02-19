Вже з перших секунд гонки норвежці захопили лідерство. Після першої стрільби Стурла Легрейд утримував перше місце, але згодом його випередили француз Фаб'єн Клод та швед Себастьян Самуельссон, пише 24 канал.

До теми Без чемпіонки: хто з українців позмагається за медалі в останніх гонках на ЧС-2023 з біатлону

Норвезька гегемонія Йоганнеса Бьо закінчилась

Після другої стрільби увімкнувся Йоганнес Бьо, який вже у статусі лідера приїхав на вирішальну четверту стрільбу. Протягом другої частини мас-старту велась боротьба за нагороди між норвежцями та шведами.

Після останньої стрільби, де Йоганнес помилився останнім пострілом, уперед вирвались два шведи Мартін Понсіулома та Самуельссон. На останньому колі була дуже спекотна боротьба. "Золотий хлопчик" із Норвегії не зумів наздогнати шведських суперників на дистанції.

Боротьба за перемогу у мас-старті велась між шведами.

Себастьян Самуельссон, який виступає проти повернення росіян на міжнародні змагання, став чемпіоном світу-2023 у мас-старті. Його партнер по збірній Мартін Понсіулома став другим.

Йоганнес Бьо змушений тішитись лише "бронзою" в останній для чоловіків гонці на ЧС-2023 в Обергофі.

Результат чоловічого мас-старту

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+0) 36:42.8

2. Мартін Понсіулома (Швеція, 0+1+1+0) +9,6

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+1+0+1) +38,8

…

23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+3+0) +3:05.7

25. Антон Дудченко (0+2+1+0) +3:10.6

Влучний початок

Підручний та Дудченко унісон "чисто" пройшли першу стрільбу. Дмитро вийшов на друге для себе коло 11-м, а Антон – 15-м. Лідерство захопив норвежець та друг України Стурла Легрейд. Відставання українців було у 15 та 21 секунди відповідно.

На жаль, по ходу другого кола українські біатлоністи втратили за позиціями. Але там була щільна група, тому відставання не було катастрофічним.

Француз Фаб'єн Клод перехопив лідерство у гонці. Норвежець Легрейд схибив одного разу та опустився вже на 6-ту позицію.

Друга лежка не вдалась у виконанні українців. Підручного вибив 4 із 5-ти мішеней, а Дудченко двічі помилився на другому вогневому рубежі. Після другої стрільби капітан збірної України вийшов 21-м із відставанням від лідера з Франції у майже хвилину (59,7 секунди). Дудченко вийшов на дистанції після двох штрафних кіл 27-м (відставання в 1 хвилину 31 секунду).

Космічний Бьо та розклеєна стрільба українців

Лідер сезону Йоганнес Бьо по одному разу схибив на двох стрільбах, але це не відкинуло норвежця із боротьби за "золото". Норвезький біатлоніст з кожним метром дистанції "з'їдав" відставання від групи лідерів мас-старту. Він скоротив своє відставання у 23 секунди лише до 4-х перед першою у гонці стійкою.

Цікаво! Йоганнес Бьо вибив усі п'ять мішеней на стійці у чоловічій естафеті на своєму етапі за 15,9 секунди!!!

Норвежець пригадав свою фантастичну стійку та вибив 5 із 5-ти за 19,3 секунди. Бьо-молодший очолив гонку після третьої стрільби.

Щодо українців, то Підручний зловив аж три хиби на першій для себе стійці та опустився на 26-ту позицію. Дудченко з одним промахом виїхав на передостаннє коло 25-м. Різниця у часі між українськими біатлоністами становила лише 0,6 секунди.

Подарунок для шведів

Йоганнес фатально помилився останнім пострілом та пропустив повз себе двох шведів Самуельссона та Мартіна Понсіулому.

Бьо-молодший виїхав третім із відставанням у майже 7 секунд. Але це відставання виглядало не великим для нестримного норвежця.

Підручний та Дудченко вибила усі мішені на другій стійці та вийшли на своє останнє коло разом – 22-й та 23-й.

Самуельссон не віддав перше місце на останньому колі своєму партнеру по збірній Мартіну Понсіуломі. Йоганнес Бьо фінішував лише третім.

Підручний та Дудченко перетнули фінішну лінію з 23-м та 25-м результатами відповідно.

На цьому ЧС-2023 в Обергофі закінчується для чоловіків. Попереду у біатлоністів переїзд у чеське Нове-Мєсто, де відбудеться сьомий етап Кубка світу.