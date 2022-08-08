Лузан завоювала друге "золото" чемпіонату світу-2022: переможне відео

У канадському Галіфаксі закінчився чемпіонат світу-2022 з веслування. Україна здобула 5 нагород, дві золоті медалі здобула олімпійська призерка у Токіо Людмила Лузан.

Золотий дубль від Лузан

Людмила Лузан принесла Україні ще одне "золото" у запливі на 500 метрів у каное-одиночці. Українка подолала цю дистанцію за 2.22,34, пише 24 канал.

До теми Українка Лузан – чемпіонка світу у каное-одиночці: відео золотого запливу

Наша титулована веслувальниця у драматичному стилі випередила суперницю. Відрив від найближчої конкурентки з Канади Софїї Дженсен склав лише 0,87 секунди.

Лузан оформила золотий дубль на чемпіонаті світу-2022.

Нагадаємо, що Людмила стала чемпіонкою світу на дистанції 1000 метрів у каное-одиночці. Також Лузан здобула "срібло" у парі з Анастасією Четверіковою у запливі на 500 метрів.

Відео переможного запливу Лузан

У той день Україна завоювала ще одну нагороду. "Бронзу" у каное-четвірці здобула чоловіча четвірка на дистанції 500 метрів. Наша команда виступала у наступному складі: Віталій Вергелєс, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук.

Час нашої команди на фініші склав 1:40.52.

Україна закінчила чемпіонат світу-2022 із 5 нагородами – 2 "золота", 1 "срібло" та 2 "бронзи". Наша збірна стала 7-ю у загальному медальному заліку.