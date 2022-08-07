Повний комплект нагород за день

Титулована веслувальниця перемогла у запливі у каное-одиночці на дистанції 1000 метрів, яка вперше була включена до програми чемпіонату світу. Після цієї звитяги у скарбничці Людмили Лузан вже п'ять нагород зі змагань такого рівня, пише 24 канал.

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Лузан випередила найближчу суперницю, якою стала чилійка Марія Маільярд на понад 2 секунди. Людмила фінішувала з результатом 4.47,90, а її опонентка – 4:50,02.

Бронзову медаль у цьому запливі здобула Анніка Лоске з Німеччини.

Відео переможного запливу Людмили Лузан

Це не єдина медаль для Лузан на чемпіонаті світу-2022. Людмила у парі з Анастасією Четверіковою стали срібними призерками на дистанції 500 метрів. Дівчата поступились лише китаянкам та випередили на секунду угорок.

Ще одну медаль Україна завоювала у байдарці-четвірці на 500 метрах. Наша бронзова команда була представлена у наступному складі – Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін. Вище лише Іспанія та Німеччина.

Цікаво! В останній день чемпіонату світу-2022 Людмилою Лузан буде боротись за нагороди у трьох дисциплінах.