Не Україна: ЗМІ назвали країну, яка може потрапити на ЧС-2022 у випадку дискваліфікації Тунісу
Джерело:Le Parisien
Збірна Тунісу отримала місце на чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Але ФІФА може і відсторонити команду від участі в Мундіалі. Тоді її місце має зайняти інша збірна.
Збірна Тунісу отримала попередження від ФІФА. Там вимагають пояснити висловлювання міністра молоді та спорту Тунісу Кемаля Дегіша щодо можливості розпуску федеральних відомств з різних дисциплін. У ФІФА нагадали, що держава не може втручатися у роботу футбольних федерацій, в іншому випадку національній команді загрожує відсторонення. Таким чином збірну Тунісу можуть дискваліфікувати з чемпіонату світу 2022.
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Якщо збірну Тунісу дискваліфікують, то її місце на Мундіалі мала б посісти інша команда. Тож зараз висувають припущення, хто це може бути.
Французьке видання Le Parisien припускає, що це може бути збірна Італії. Все через те, що саме "скуадра адзурра" посідає найвище місце в рейтингу ФІФА серед національних збірних, які не кваліфікувалися на ЧС-2022.
Однак це припущення не враховує декілька моментів.
- Туніс отримав місце на ЧС-2022 як представник африканського континенту. Відтак у випадку дискваліфікації Тунісу, "орлів Карфагену" мала б замінити інша африканська команда. Все заради того, щоб зберегти паритет щодо представництв по континентах. Надання додаткового місця для європейської збірної та зменшення квоти збірної з Африки викликало б чималу хвилю обурення.
- Туніс у фіналі кваліфікації переміг Малі. Тож саме ця збірна мала б претендувати на місце на ЧС-2022 у випадку дискваліфікації Тунісу. Італія ж навіть не дійшла до фіналу кваліфікації, поступившись у півфіналі збірній Північної Македонії.
- Туніс під час жеребкування потрапив до групи D, де вже є збірні Франції, Данії та Австралії. За правилами ФІФА, в одній групі на чемпіонаті світу не може бути більше, аніж дві команди з Європи. А в цьому квартеті вже є Франція та Данія. Відтак Італія туди б не могла потрапити. І навряд чи в ФІФА погодилися проводити повторне жеребкування менше, аніж за місяць до старту турніру.