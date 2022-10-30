Не Україна: ЗМІ назвали країну, яка може потрапити на ЧС-2022 у випадку дискваліфікації Тунісу

Збірна Тунісу отримала місце на чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Але ФІФА може і відсторонити команду від участі в Мундіалі. Тоді її місце має зайняти інша збірна.

Збірна Тунісу отримала попередження від ФІФА. Там вимагають пояснити висловлювання міністра молоді та спорту Тунісу Кемаля Дегіша щодо можливості розпуску федеральних відомств з різних дисциплін. У ФІФА нагадали, що держава не може втручатися у роботу футбольних федерацій, в іншому випадку національній команді загрожує відсторонення. Таким чином збірну Тунісу можуть дискваліфікувати з чемпіонату світу 2022.

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Якщо збірну Тунісу дискваліфікують, то її місце на Мундіалі мала б посісти інша команда. Тож зараз висувають припущення, хто це може бути.

Французьке видання Le Parisien припускає, що це може бути збірна Італії. Все через те, що саме "скуадра адзурра" посідає найвище місце в рейтингу ФІФА серед національних збірних, які не кваліфікувалися на ЧС-2022.

Однак це припущення не враховує декілька моментів.