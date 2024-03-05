Як фастфуд фінансує футбол: топовий європейський чемпіонат носитиме назву McDonald's

Чемпіонат Франції вигідно продав неймінгові права мережі американських закладів харчування McDonald's. Раніше Ліга 1 також носила назву бренду, пов'язаного з їжею.

Чемпіонат Франції є однією з найкращих та найпрестижніших ліг в Європі. Організатори турніру часто продають неймінгові права на змагання для отримання прибутку.

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Так, з 2020 року Ліга 1 мала титульного спонсора Uber Eats. Ця компанія спеціалізується на доставці їжі у багатьох країнах Європи. Втім з сезону 2024-2025 чемпіонат Франції змінить свою назву.

Французькі ЗМІ повідомляють, що Ліга 1 майже підписала контракт із популярною мережею фастфудів McDonald's. Саме назву цього американського бренду французька літа носитиме з літа 2024 року.

Фінансове покращення

Джерело зазначає, що McDonald's заплатить організаторам за неймінгові права 20 мільйонів євро за сезон. Угода ще не підписана, але вона на завершальній стадії.

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Чинний спонсор Uber Eats виплачує близько 15 мільйонів за рік та намагався знизити цю суму через відхід низки зірок – Ліонеля Мессі, Неймара та можливий трансфер Кіліана Мбаппе.

Нагадаємо, що після 24 турів сезону 2023-2024 впевненим лідером Ліги 1 є чинний чемпіон ПСЖ. Команда Луїса Енріке випереджає Брест на 9 балів та Монако – на 13.