В Україні будуть транслювати матчі чемпіонату Бразилії: де дивитись ігри Серії А

Телеканали компанії "Поверхность ТВ" стали власниками прав на зустрічі елітного бразильського чемпіонату. Вже цієї ночі глядачам будуть доступні чотири матчі наживо.

Українське телебачення пропонує любителям футболу широкий спектр трансляцій. Глядачі можуть у прямому ефірі побачити ігри всіх топових світових змагань.

До теми Зірки Саудівської Аравії прикували увагу: хто транслюватиме азійську Лігу чемпіонів в Україні

Тепер у фанатів футболу в Україні з'явиться ще один доступний турнір. Вже з четверга, 14 вересня, у прямому ефірі можна буде подивитися матчі чемпіонату Бразилії.

Офіційним транслятором ігор Серії А стала компанія "Поверхность ТВ". Матчі будуть транслюватися наживо на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3 та Sport 1 Baltic. Перші трансляції відбудуться в ніч з 14 на 15 вересня:

01:00 Сантос – Крузейро (Sport 1 / Sport 3 / Sport 1 Baltic)

Сантос – Крузейро 01:00 Форталеза – Корінтіанс (Sport 2)

Форталеза – Корінтіанс 03:30 Брагантіно – Греміо (Sport 1 / Sport 3 / Sport 1 Baltic)

Брагантіно – Греміо 03:30 Палмейрас – Гояс (Sport 2)

Читайте також Де дивитися ЛЧ, АПЛ і топ-турніри та яка вартість: детально про трансляції футболу в Україні

Відзначимо, що сезон-2023 у Серії А в самому розпалі. Команди відіграли по 22-23 матчі з 38-ми. Лідирує Ботафого, який на 11 очок випереджає чинного чемпіона Палмейрас.

У складі "зіркових" виступає відомий іспанський форвард Дієго Коста, а також ексгравець Динамо Че Че. До слова, у Палмейрасі грає інший колишній футболіст киян Дуду.