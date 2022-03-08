Чемпіон України з кікбоксингу Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами
8 березня 2022 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Спортивний комітет України
Чемпіон України та срібний призер Кубка світу з кікбоксингу Євген Звонюк загинув. Трапилося це внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Трагічний інцидент із спортсменом трапився в Чернігові.
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"У Чернігові під час обстрілів російськими окупантами загинув кікбоксер WAKO Євген Звонюк. Спочивай з миром, друже", – йдеться у повідомленні.
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