Чемпіон України з кікбоксингу Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами

Чемпіон України та срібний призер Кубка світу з кікбоксингу Євген Звонюк загинув. Трапилося це внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Трагічний інцидент із спортсменом трапився в Чернігові.

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"У Чернігові під час обстрілів російськими окупантами загинув кікбоксер WAKO Євген Звонюк. Спочивай з миром, друже", – йдеться у повідомленні.

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