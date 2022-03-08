Чемпіон України з кікбоксингу Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами

8 березня 2022 , 14:45
Читать новость на русском

Джерело:

Спортивний комітет України

Чемпіон України та срібний призер Кубка світу з кікбоксингу Євген Звонюк загинув. Трапилося це внаслідок обстрілу російськими окупантами.

Трагічний інцидент із спортсменом трапився в Чернігові.

Дивіться також Батько олімпійського призера Романчука у Нацгвардії захищає Україну від загарбників: фото

"У Чернігові під час обстрілів російськими окупантами загинув кікбоксер WAKO Євген Звонюк. Спочивай з миром, друже", – йдеться у повідомленні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Юрій Семенюк