Непереможений чемпіон світу з боксу потрапив у моторошну аварію: відео наслідків ДТП

Суперзірка боксу Еррол Спенс потрапив у серйозну автомобільну аварію. Спортсмен отримав ушкодження, але його життю нічого не загрожує.

Американський чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс потрапив у ДТП. Подія трапилася в суботу 10 грудня на одній з доріг в Далласі (штат Техас).

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Винуватцем аварії став 14-річний підліток, який на високій швидкості їхав на червоне світло. За повідомленням ЗМІ, він викрав автомобіль у своїх батьків.

В результаті лобового зіткнення машина чемпіона була повністю розбита. Проте сам боксер не зазнав серйозних ушкоджень. Одразу після аварії він вийшов в ефір у Instagram, повідомивши своїм прихильникам, що пошкодив ногу.

Дякувати Богу, у мене не було дітей на борту. Дідько, я не турбуюсь про машину. Ублюдок протаранив мене. Я зламав ногу. Це божевілля,

– сказав приголомшений Спенс.

Відео після аварії

Нагадаємо, Еррол Спенс не вперше потрапляє в ДТП. Восени 2019 року боксер не впорався з керуванням та розбив автомобіль, через що опинився у реанімації. За кермом чемпіон перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зазначимо, що 32-річний боксер на професійному рингу провів 28 боїв, які завершилися перемогою Спенса. У 22-х з них він переміг нокаутом. Останній бій американець провів 16 квітня проти кубинця Угаса Йорденіса. Еррол здобув перемогу в 10-му раунді технічним нокаутом.