Великий погром: Ювентус пропустив 4 голи у матчі з Челсі – відео

23 листопада зіграно матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Челсі вдома розгромив Ювентус, але обидві команди набрали по 12 очок і вийшли до 1/8 фіналу ЛЧ.

Челсі – Ювентус 4:0

Голи: Чалоба, 25, Джеймс, 55, Хадсон-Одої, 58, Вернер, 90+5

Дивіться також Поразка, за яку не соромно: Баварія обіграла Динамо у Лізі чемпіонів – відео голів

Господарі на "Стемфорд Брідж" за всіма показниками безперечно перевершили туринського гранда і мінімальна перевага після першого тайму в один м'яч від Трево Чалоби не відображала реальної переваги молоді "синіх". І це без Лукаку, Вернера, Аспілікети, Маунта на полі.

У другому таймі Різ Джеймс та Каллум Хадсон-Одої довели рахунок до розгромного, а Тімо Вернер на останніх секундах до непристойного. Ювентус за весь матч завдав всього одного удару у ворота, а К'єза, Локателлі, Рабйо і Дибала, що вийшов на заміну, "розчинилися" до непомітності на полі.

Лондонці взяли переконливий реванш за мінімальну поразку в Турині (0:1), забезпечивши собі вихід до 1/8 фіналу турніру та практично гарантували перше місце у групі.

Челсі – Ювентус відеоогляд