Клуб Мудрика зіткнувся із катастрофічними кадровими втратами: хто у лазареті Челсі

Тренерський штаб Челсі на чолі із Маурісіо Почеттіно недорахується чималої кількості футболістів перед 33-м туром АПЛ-2023/2024. До лазарету команди додали два нові гравці.

Лондонський клуб опублікував список футболістів, які перебувають у лазареті команди. Одразу 10 гравців не зможуть допомогти Челсі у найближчих матчах.

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Почеттіно втратив майже половину складу

Останніми до цього списку додались центральний захисник Аксель Дісасі та півзахисник Енцо Фернандес. Обох гравців чекає медичне обстеження, яке встановить характер травм у футболістів та термін їх відновлення.

Окрім цього лівий оборонець Бен Чілвелл тренується за індивідуальною програмою.

На щастя, ушкодження оминають стороною нашого Михайла Мудрика, який провів у цьому сезоні вже 33 матчі (6 голів та 2 асисти). Такий великий лазарет може зіграти на руку для українця, якого Почеттіно може випустити у стартовому складі. Це додатковий шанс для Мудрика довести усім, чому лондонський клуб витратив такі великі кошти за його трансфер.

Ситуація Челсі у турнірній таблиці АПЛ

Команда Почеттіно після перемоги над МЮ (4:3) та бойової нічиєю (2:2) із Шеффілдом змогла покращити свою ситуацію у турнірній таблиці АПЛ – із 11-12-ї позиції на 9-ту сходинку. У 30-ти зіграних поєдинках Челсі набрало 44 бали.

Відставання від Ньюкасла, який йде 8-м, складає лише 3 очки, а це відстань однієї перемоги.

Натомість відрив від 10-го Брайтона складає лише один пункт.

Свій найближчий матч Челсі проведе 15 квітня. "Сині" прийматиметь Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Стартовий свисток про початок поєдинку пролунає на "Стемфорд Брідж" о 22:00 (за київським часом).