Челсі – володар Суперкубка УЄФА

Англійський Челсі здобув Суперкубок УЄФА, у серії пенальті обігравши іспанський Вільярреал.

Челсі – Вільярреал 1:1 (6:5 по пенальті)

Голи: Зієш, 27 – Морено, 73

Вільярреал виграв Лігу Європи, здолавши Манчестер Юнайтед у серії пенальті. Італія стала переможцем Євро-2020, здолавши Англію у серії пенальті. Переможця Суперкубку УЄФА теж визначили в серії пенальті.

Для тренера Вільярреалу Унаї Емері це був третій матч за Суперкубок УЄФА. Два попередні він програв.

Челсі в цьому матчі був близьким до того, щоб відкрити рахунок вже на початку матчу. Вернер в боротьбі з суперником таки зумів пробити. Але Асенхо у стрибку дотягнувся до м'яча, який летів під перекладину.

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Та саме "аристократи" відкрили рахунок в цьому матчі. Після прострілу Гаверца Зієш в дотик відправи м'яч у ворота.

Відео голу Зієша

Згодом команди обмінялися небезпечними моментами – голкіпери впоралися з ударами Діа та Алонсо, після яких м'ячі летіли в кут воріт.

А вже перед самою перервою перекладина врятувала Челсі від пропущеного голу після потужного удару Альберто Морено.

У другому таймі Вільярреал додав у грі, тож моменти біля воріт Челсі стали з'являтися частіше. Але найбільш небезпечний виник після помилки голкіпера Менді. Він підковзнувся, вибиваючи м'яч від власних воріт. Після перехоплення на ударну позицію вийшов Жерар Морено. Форвард пробивав у дальній кут. Але Менді кінчиками пальців зачепив м'яч, після чого той влучив у штангу.

Та все ж Жерар Морено таки забив у цьому матчі. На 73-й хвилині "жовта субмарина" провела атаку, під час якої Діа скинув м'яч на партнера. Потужний удар над голкіпером – і рахунок став рівним.

Відео голу Жерара Морено

Зважаючи на нічию в основний час, командам довелося грати два екстратайми. Челсі знову виглядав краще у першій половині. натомість Вільярреал був ближчим, щоб вирвати перемогу, у другому екстратаймі. Але забити так нікому і не вдалося. Тож переможця Суперкубку УЄФА визначали у серії пенальті. Для цього в Челсі навіть провели заміну – і замість Менді вийшов Кепа Аррісабалага.

Початок для Челсі видався невдалим, адже Гаверц з позначки не зумів переграти Асенхо – той відбив його удар. Згодом врятував свого партнера Кепа – він відбив удар Манді.

Подальші удари були влучними. Аж поки не дійшла черга до удару Рауля Альбіоля. Кепа вгадав напрям удару та відбив м'яч.

Відео серії пенальті

Челсі перемагає та починає для себе сезон з нового трофею – Суперкубку УЄФА.