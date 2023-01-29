Нестандарті методи: Челсі відправився на екскурсію на військову базу для мотивації

Головний тренер лондонського Челсі Грем Поттер вирішив оригінально підійти до вирішення внутрішніх проблем в команді. Тренер і раніше викристовував нестандарті методи виховання гравців.

Михайло Мудрик разом зі своїми колегами по команді відправився на військову базу. З екскурсії футболісти повинні для себе вивчити цінний урок.

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Оригінальні методи Поттера

Через далеко ненайкращі виступи "аристократів" у цьогорічному сезоні Грем Поттер вимушений шукати шляхи мотивації команди. Челсі відправився на військову базу в Хемпширі.

Так футболістам столичного клубу продемонструють жорсткі фізичні навантаження військових. Також гравці Челсі після подорожі мають усвідомити, що таке жорстка дисципліна у колективі.

Грем Поттер не вперше залучає своїх підопічних до подібних уроків. Ще за часів своєї роботи у шведському Естерсунді англійський коуч також використовував нестандарті методи виховання. Одного разу Поттер заставив своїх підопічних поставити балет, а також театральну виставу про вікінгів.

Лондонський клуб цього сезону