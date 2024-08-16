Клуб Мудрика дізнався суперника у плей-оф Ліги конференцій: з ким зіграє Челсі

За підсумками минулого сезону Челсі опинився на 6-й сходинці турнірної таблиці Англійської Прем'єр-Ліги та потрапив у єврокубки. Клуб Михайла Мудрика дізнався з ким зіграє у плей-оф Ліги конференцій.

Учора, 15 серпня, відбувся матчі-відповіді між Брагою та Серветтом. У підсумку швейцарський клуб програв та зустрінеться з Челсі у вирішальному раунді за путівку у груповий етап Ліги конференцій, пише 24 канал.

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Суперник для Челсі у плей-оф ЛК

Серветт розпочав свій шлях до основной сітки Ліги Європи двоматчевим протистоянням з Брагою. У першій грі вдома швейцарці розписали нульову нічию з португальскою командою, а на виїзді поступились з рахунком 2:1.

У складі Серветта єдиним забитим м'ячем відзначився Дерек Кутеса. У внутрішньому чемпіонаті швейцарці йдуть на п'ятому місці та мають різницю голів у мінус 4. За п'ять турів Серветт має 9 очків – 3 перемоги та 2 поразки.

"Аристократи" мали зіграти у Лізі Європи, але через те що Манчестер Юнайтед виграв Кубок Англії, але зайняв 8 місце у АПЛ і зайняв місце Челсі у другому за силою кубку Європи.

Тепер підопічні Енцо Марески зіграють у плей-оф Ліги конференцій проти Серветта. Матчі відбудуться 22 та 29 серпня.