Вчера, 15 августа, состоялся ответный матч между Брагой и Серветтом. В итоге швейцарский клуб проиграл и встретится с Челси в решающем раунде за путевку в групповой этап Лиги конференций, пишет 24 канал.

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Соперник для Челси в плей-офф ЛК

Серветт начал свой путь к основной сетке Лиги Европы двухматчевым противостоянием с Брагой. В первой игре дома швейцарцы расписали нулевую ничью с португальской командой, а на выезде уступили со счетом 2:1.

В составе Серветта единственным забитым мячом отметился Дерек Кутеса. Во внутреннем чемпионате швейцарцы идут на пятом месте и имеют разницу голов в минус 4. За пять туров Серветт имеет 9 очков – 3 победы и 2 поражения.

"Аристократы" должны были сыграть в Лиге Европы, но из-за того что Манчестер Юнайтед выиграл Кубок Англии, но занял 8 место в АПЛ и занял место Челси во втором по силе кубке Европы.

Теперь подопечные Энцо Марески сыграют в плей-офф Лиги конференций против Серветта. Матчи состоятся 22 и 29 августа.