Провал Мудрика та жахлива травма капітана: Челсі ганебно програв аутсайдеру АПЛ – відео

Команда Грема Поттера не змогла нічого вдіяти з останньою на даний момент командою чемпіонату Англії. Українець почав гру з лави запасних, але його вихід не змінив картину.

Челсі – Саутгемптон 0:1

Гол: Уорд-Праус, 45+1.

Цими вихідними в Англії проходять поєдинки 24 туру АПЛ. У першій грі суботі Арсенал здобув яскраву перемогу над Астон Віллою у матчі з голом Зінченка.

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Трохи пізніше свій поєдинок відіграв інший клуб українця Челсі. Команда Михайла Мудрика приймала головного аутсайдера турніру Саутгемптон, пише 24 канал.

Сам вінгер вперше за місяць не потрапив до основи команди. З перших хвилин на флангах з'явились Маунт та Мадуеке. У першому таймі Челсі володів ініціативою, але гості мали більше гострих моментів.

Черговий провал Челсі

Саме "святі" змогли піти на перерву з перевагою. Вже у компенсований до першого тайму час Саутгемптон заробив штрафний і Уорд-Праус зі стандарту точно поцілив у кут воріт Аррісабалаги.

У другій половині зустрічі Поттер випустив Стерлінга, Хаверца та Мудрика. Втім це лише дозволило лондонцям притиснути суперника до воріт, але небезпечних ударів було обмаль.

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Моторошний момент стався на 74 хвилині, коли Секу Мара невдало пробивав у падінні та з усіх сил вдарив по обличчю Аспілікуети. Лікарі довгий час намагались привести Сесара до тями, але в підсумку захисника винесли за поле.

Відео травми Аспілікуети:

Мудрик не допоміг

Через цю паузу суддя додав аж 12 хвилин, але Челсі це не допомогло. Що ж стосується Мудрика, то українцю не вдалось достатньо загострити гру. Михайло не наніс жодного удару та лише раз пішов у дриблінг, заробивши стандарт.

"Сині" продовжують чорну смугу в чемпіонаті. У цьому році підопічні Поттера здобули лише одну перемогу у восьми матчах і залишаються на 10 місці. До топ-четвірки десять очок при тому, що у Ньюкасла (4 місце) є гра в запасі.