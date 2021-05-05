Челсі переміг Реал і вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

Лондонський Челсі 5 травня став другим фіналістом Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Челсі переміг мадридський Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Челсі – Реал 2:0

Голи: Вернер, 28, Маунт, 85

До слова Манчестер Сіті – перший фіналіст Ліги чемпіонів: відео

У першому поєдинку, який відбувся 27 квітня у Мадриді, команди зіграли внічию 1:1. Челсі переважав мадридців, однак не зумів дотиснути суперника.

Що Челсі, що Реалу не обов'язково було перемагати у матчі-відповіді. "Синіх" влаштовувала нічия 0:0, а Реал – 2:2 і більше.

У порівнянні з першим матчем Томас Тухель зробив одну заміну. Замість автора голу в першій грі Крістіана Пулішича вийшов Кай Хаверц.

Натомість Зінедін Зідан нарешті отримав у своє розпорядження Менді та Серіхо Рамоса. Тому Реал перейшов на звичну схему 4:3:3, хоч і без Дані Карвахаля. У нападі "вершкових" з перших хвилин вийшов Еден Азар, який вперше повернувся на "Стемфорд Брідж".

Від старту матчу Реал вирішив грати першим номером, однак гості не кинулися в атаку стрімголов. Зідан і Тухель влаштували тактичну битву.

Розвідка обох команд завершилася дальніми ударами. Спершу Кроос пробив з-за меж штрафного в руки Менді. Челсі відповів дуже дальнім, але сильним ударом Рюдігера. Куртуа не без проблем відбив м'яч.

На 17 хвилині на ударну позицію вийшов Модрич і пробив по центру воріт Менді. А на 26 хвилині голкіперу Челсі довелося рятувати свою команду. Карім Бензема отримав м'яч перед штрафним і пробив з напіврозвороту. М'яч летів у нижній кут, однак Менді здійснив чудовий порятунок!

Челсі відповів на удар Бензема голом у виконанні Верненра. Атаку "синіх" розігнав Канте. Спершу француз елегантно прокинув Каземіро, після чого обігрався з Веренром і вивів на ударну позицію Хаверца. Той перекинув голкіпера і влучив у поперечину. Вернер добив м'яч у порожні ворота – 1:0!

Відео голу Вернера

Реал мав чудову нагоду відігратися на 35 хвилині. Модрич чудовим пасом з лівого флангу знайшов у штрафному Бензема. Француз завис у повітрі та пробив головою. М'яч падав під поперечину, але Менді записав у свій актив черговий порятунок.

До завершення першого тайму Реал надалі володів м'ячем, однак контроль гри був за Челсі.

Відразу після перерви Хаверц перевірив на міцність поперечку інших воріт. Німецький хавбек ударом головою замкнув крос з правого флангу, та Реал від пропущеного голу врятувала поперечина.

На 53 хвилині Челсі змарнував ще один супершанс. Вернер дотепно вивів Маунта на побачення з Куртуа. Мейсон мав два варіанти: пробивати, або прострілювати на дальню стійку. Маунт таки пробив, але над воротами й змарнував справді вбивчий момент!

Через 5 хвилин господарі дозволили собі чергову розкіш. Хаверц та Вернер вискочили удвох на одного Куртуа після вертикальної передачі за спини оборонцям. Кай вирішив завдати удар, але влучив у ногу Куртуа.

Після 60 хвилини Реал увімкнув швидкість і почав затискати "синіх" у штрафному. Непоганий момент мав Азар, який пробив з гострого кута у межах штрафного. Менді здійснив хороший сейв.

Пішовши великими силами в атаку, Реал оголив свій захист. Тому Челсі відразу відповів ще одним супершансом. Вернер протягнув м'яч майже через все поле та вивів на ударну позицію Канте. Хавбек пробив низом, але Вальверде відбив м'яч ногою.

Реал нічого змістовного в атаці не продемонстрував, тому Челсі таки вдалося втілити один з численних моментів. Канте перехопив м'яч у Начо, віддав у штрафний на Пулішича, який взяв паузу, та прострілив на Маунта. Мейсон відзначився у порожніх воротах!

Відео голу Маунта

Реал банально не встиг відігратися, тому Челсі здобув закономірну перемогу та втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.