Зінченко на шляху до чемпіонства: суперники Арсеналу сенсаційно втрачають очки

На старті сезону загальмували Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. А сьогодні до них скотився ще і Челсі, якого розгромив аутсайдер АПЛ.

В чемпіонаті Англії проходять матчі 3 туру АПЛ. Вчора Арсенал Олександра Зінченка зумів переграти Борнмут і здобути третю перемогу поспіль.

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А ось конкуренти лондонців поки нестабільні, пише 24 канал. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не змогли здобути жодної перемоги у перших двох турах і у понеділок зіграють між собою.

Ганьба від Челсі

Челсі – Лідс 3:0

Голи: Ааронсон, 33, Родріго, 37, Харрісон, 69.

Сьогодні ж втратили очки інші два претенденти на титул – Челсі та Манчестер Сіті. Лондонці взяли 4 очки у перших двох турах, але у третьому зганьбились на полі Лідса (3:0).

Антигероєм зустрічі можна назвати новачка лондонців Каліду Кулібалі. Сенегалець не тільки погано відіграв у захисті, але і заробив вилучення під кінець матчу.

Сіті створює собі проблеми і рятується

Ньюкасл – Манчестер Сіті 3:3

Голи: Альмірон, 28, Вілсон, 39, Тріпп'єр, 54 – Гюндоган, 5, Холанд, 61, Бернарду Сілва, 64.

Був близький до фіаско і Манчестер Сіті. Як і Арсенал, манкуніанці йшли без втрат після 2-го туру, однак натрапили на проблеми у грі з Ньюкаслом. Схоже, швидкий гол Гюндогана розслабив гостів і до перерви вони пропустили двічі.

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Положення "городян" стало ще більш скрутним, коли на початку другого тайму Тріпп'єр забив третій м'яч у ворота Едерсона. Втім, Сіті вистачило 10 хвилин, щоб відновити паритет.

Спочатку Родрі допоміг Ерлінгу Холанду забити свій третій гол в сезоні. А зрівняв рахунок Бернарду Сілва після пасу Кевіна Де Брюйне.

Турнірне положення лідерів чемпіонату Англії:

Арсенал – 9 Манчестер Сіті – 7 Тоттенхем – 7 Лідс – 7 Брайтон – 7 Ньюкасл – 5 Фулхем – 5

Олександр Зінченко перейшов в Арсенал влітку із Манчестер Сіті і вже тричі виходив в основі "канонірів". За цей час українець відзначився одним асистом та двічі оформлював кліншит.