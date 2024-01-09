Мудрик майже мав шансів: Челсі сенсаційно програв друголіговій команді у півфіналі Кубка ліги

Лондонці можуть втратити одну з останніх можливостей взяти якийсь трофей у цьому сезоні. Українець відіграв лише півгодини проти Мідлсбро і мав обмаль моментів.

Мідлсбро – Челсі 1:0

Гол: Хекні, 37.

Цього тижня в Кубку англійської ліги проходять перші матчі 1/2 фіналу. На вівторок був винесений матч за участю Челсі, який відправився в гості до Мідлсбро, пише 24 канал.

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Цей турнір є чи не єдиною можливістю для лондонців здобути бодай якийсь трофей у цьому сезоні. Команда не виступає в єврокубках, а в АПЛ застрягла на десятому місці.

На гру проти представника Чемпіоншипу Почеттіно залишив на лаві запасних Михайла Мудрика. Натомість в основі в нападі вийшли Палмер, Стерлінг та Мадуеке.

"Сині" очікувано володіли ініціативою, але відкрити рахунок змогли як раз господарі. Перед перервою Хекні відгукнувся на простріл Джонса та з близької відстані вразив ворота Челсі.

У гостей було чимало моментів у Палмера, який дивним чином їх марнував. В середині ж другого тайму на полі з'явився Мудрик замість невиразного Мадуеке.

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На жаль, суттєво гру українець змінити не зміг. Челсі продовжив тиснути, а Мідлсбро зробив ставку на глибокий захист. Мудрик же завдав лише один удар, який парирував воротар господарів.

Таким чином, Челсі сенсаційно програє Мідлсбро і опиняється за крок від вильоту з Кубка ліги. Матч-відповідь пройде на "Стемфорд Брідж" 23 січня.