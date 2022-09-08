Чарівник зі скальпом Зорі: Челсі оголосило ім'я нового тренера

Лондонський клуб попрощався з Томасом Тухелем після невдач на старті сезону. "Сині" не пожалкували чимало грошей заради того, щоб переманити тренера Брайтона.

Челсі вкрай невдало почав сезон 2022-2023. Команда здобула всього три перемоги у шести іграх АПЛ, а також стартувала в ЛЧ з програшу від Динамо Загреб.

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Через це керівництво команди звільнило тренера Томаса Тухеля, який у 2021 році привів її до перемоги в Лізі чемпіонів. Заміну німцю знайшли доволі швидко.

Новим керманичем лондонців став 47-річний англійський спеціаліст Грем Поттер. Тренер та клуб уклали угоду на п'ять років. В ЗМІ пишуть, що Челсі заплатив колишньому клубу коуча Брайтону аж 25 мільйонів євро.

Я неймовірно пишаюся і радий представляти Челсі, це фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників Челсі і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з групою гравців, розвитку команди та культури, якими наші чудові вболівальники зможуть пишатися,

– зазначив Поттер.

Чим відомий Грем Поттер

Останні три роки Грем працював у Брайтоні, з яким жодного разу не вилетів до Чемпіоншипу. До цього англієць тренував Суонсі, а також шведський Естерсунд.

Саме зі скандинавами Поттер став відомим, Англієць вивів скромний клуб в еліту шведського футболу, виграв місцевий Кубок, що дозволило команді вперше в історії вийти в єврокубки.

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У Лізі Європи 2017-2018 Естерсунд потрапив в одну групу із Зорею, Атлетіком та Гертою. Там команда зайняла 2 місце і двічі здолала луганців (2:0, 2:0). В 1/16 фіналу шведи обіграли в гостях Арсенал з рахунком 2:1, однак вдома програла 0:3 та вилетіла з турніру.