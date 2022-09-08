Челси очень неудачно начал сезон 2022-2023. Команда одержала всего три победы в шести играх АПЛ, а также стартовала в ЛЧ по проигрышу от Динамо Загреб.

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Поэтому руководство команды уволило тренера Томаса Тухеля, который в 2021 году привел ее к победе в Лиге чемпионов. Замену немцу нашли довольно быстро.

Новым вождем лондонцев стал 47-летний английский специалист Грэм Поттер. Тренер и клуб заключили соглашение на пять лет. В СМИ пишут, что Челси заплатил бывшему клубу коуча Брайтона 25 миллионов евро.

Я невероятно горжусь и рад представлять Челси, это фантастический футбольный клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев Челси и с нетерпением жду встречи и работы с группой игроков, развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться,

– отметил Поттер.

Чем известен Грэм Поттер

Последние три года Грэм работал в Брайтоне, с которым ни разу не вылетел в Чемпионшип. До этого англичанин тренировал Суонси, а также шведский Эстерсунд.

Именно со скандинавами Поттер стал известен, Англичанин вывел скромный клуб в элиту шведского футбола, выиграл местный Кубок, что позволило команде впервые в истории выйти в еврокубки.

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В Лиге Европы 2017-2018 Эстерсунд попал в одну группу с Зарей, Атлетиком и Гертой. Там команда заняла 2 место и дважды одолела луганчан (2:0, 2:0). В 1/16 финала шведы обыграли в гостях Арсенал со счетом 2:1, однако дома проиграла 0:3 и вылетела из турнира.