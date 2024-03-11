Увімкнув режим Мессі: Мудрик забив Ньюкаслу після карколомного дриблінгу – відео шедевру

Матч 28-го туру АПЛ між Челсі та Ньюкаслом Михайло Мудрик розпочав з лави запасних. Втім українець довів, що вміє виконувати роль джокера.

Після першого тайму рахунок у зустрічі Челсі – Ньюкасл був нічийний (1:1). Голи забивали у "синіх" Палмер, а у "сорок" Ісаак, пише 24 Канал.

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Одразу по перерві Палмер оформив дубль та вивів команду Почеттіно вперед (2:1). В середині другого тайму головний тренер Челсі випустив Михайла Мудрика.

Українцю вистачило 5 хвилин, щоб відзначитися у воротах Ньюкасла. Слаломний прохід у стилі Ліонеля Мессі Михайло завершив точним ударом.

Відео голу Мудрика

До речі, цей гол став шостим для Михайла Мудрика у поточному сезоні. Український вінгер зіграв 29 поєдинків у всіх турнірах.