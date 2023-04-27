З бонусами прийдеться зачекати: Челсі не виконав умови договору з Шахтарем щодо Мудрика

Лондонський колектив цього сезону не виплатить Шахтарю обіцяні гроші за Мудрика. "Аристократи" видали жахливий сезон.

Мудрик приєднався до Челсі за рекордну суму, згідно договору "аристократи" виплатити Шахтарю за Михайла Мудрика відразу 70 мільйонів євро. Проте з 30 бонусними мільйонами виникли проблеми, пише 24 Канал.

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"Гірники" все ще можуть отримати свої бонусні кошти, проте на них варто буде почекати. Діло в тому, що обіцяні гроші були передбачені у тому випадку, якщо Челсі зможе виграти Англійську Прем'єр-лігу або ж Лігу чемпіонів. Наразі "аристократи" йдуть на 11-ій сходинці англійського чемпіонату, не маючи нагоди тріумфувати у лізі. Щодо найпрестижнішого турніру Європи, то пенсіонери покинули його на стадії чвертьфіналу, поступившись Реалу.

До того ж, "гірникам" прийдеться потерпіти з реалізацією Челсі пункту "перемога в ЛЧ". Все через те, що лондонський колектив у крайньому своєму матчі в рамках АПЛ поступився Брентфорду (0:2). Таким чином "аристократи" не мають жодних шансів потрапити в зону Ліги чемпіонів та взяти участь у турнірі. 2025-ий рік – це найшвидша дата, коли Челсі зможе спробувати свої сили в найпрестижнішому турнірі Європи.

Раніше гуляла інформація, що Михайло Мудрик обрав саме перехід в Челсі, оскільки "пенсіонери" пропонували більш реалістичні умови виплати бонусних коштів, аніж Арсенал, який в контракт включав пункт "володар Золотого М'яча". Та наразі і умови "аристократів" далекі від справжнього світу. Проте контракт Мудрика розрахований з Челсі до 2030-го року, тому в "синіх" ще є достатньо сезонів, аби втілити обіцянки перед Шахтарем в реальність.