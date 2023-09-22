Талант опинився не там, де потрібно: Челсі може віддати Мудрика в оренду уже взимку

Михайло Мудрик ніяк не може віднайти своєї гри у лондонському колективі. "Аристократи" шукають варіанти розкрити талант українця.

Михайло Мудрик може тимчасово продовжити свою кар'єру за межами "Стемфорд Брідж". Українець має шанс змінити клуб уже взимку.

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Багатомільйонний Михайло Мудрик викликає багато запитань у керівництва лондонського колективу, а також "головний біль". Талант українського футболіста не викликає сумніву, проте вінгер ніяк не можу розкрити свій потенціал. Челсі уже намагалося віднайти причини невдач таланта, тому дали декілька рекомендацій Мудрику. Зокрема, "аристократи" порадили Михайлу не займатись понаднормово у залі, також менше часу проводити за відеоіграми, оскільки він проводить за ними більше часу, аніж інші виконавці.

Та от "пенсіонери" готові піти і на більш радикальні рішення. Діло в тому, що лондонський колектив може віддати українця в оренду. Такий розвиток подій можливий уже взимку. Мова йде про оренду до кінця цьогорічної кампанії, тобто лиш на пів року. Клуби, куди може бути делегований Михайло ще невідомий. Та от можна поміркувати над тим, що Михайла навіть орендують до Страсбурга, оскільки керівництво Челсі викупило французький клуб, а однією з ідей такого ходу було віддавати своїх молодих футболістів до стану "гонщиків", аби ті набирались досвіду.

Нагадаємо, що Мудрик провів у футболці Челсі уже 21 поєдинок (4 цього сезону), в яких віддав всього 2 результативні передачі, а гол забив лиш у товариському матчі. Крайню зустріч, яку українець відіграв за "аристократів" була проти Борнмута (1:1), де він вийшов у основі та протистояв Іллі Забарному.