Челсі у меншості відстояв нічию в битві з Ліверпулем: відео

Ліверпуль і Челсі в центральному матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги зіграли внічию - 1:1. При цьому лондонці грали більш тайму в меншості.

Ліверпуль – Челсі 1:1

Голи: Салах, 45+3 (пен.) – Гаверц, 22

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Після двох стартових турів АПЛ у Челсі і Ліверпуля була однакова кількість очок, по шість і навіть однакова різниця забитих і пропущених м'ячів, 5:0.

Вже на 22-й хвилині зустрічі Челсі вийшов вперед. Джеймс подав з кутового і Гаверц головою відправив м'яч під поперечину На 35-й хвилині Маунт міг подвоїти перевагу своєї команди, але удару англійця не вистачило точності.

На 47-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Челсі і показав червону картку Джеймсу за гру рукою. Вирок судді бездоганно виконав Салах і забив свій 99-й гол в АПЛ.

Фінальний свисток сигналізував нічию Ліверпуля і Челсі в матчі третього туру АПЛ з рахунком 1:1.

Ліверпуль – Челсі відеоогляд