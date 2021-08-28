Ливерпуль – Челси 1:1
Голы: Салах, 45+3 (пен.) – Гаверц, 22
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После двух стартовых туров АПЛ у Челси и Ливерпуля было одинаковое количество очков, по шесть и даже одинаковая разница забитых и пропущенных мячей 5:0.
Уже на 22-й минуте встречи Челси вышел вперед. Джеймс подал с углового и Гаверц головой отправил мяч под перекладину На 35-й минуте Маунт мог удвоить преимущество своей команды, но удара англичанина не хватило точности.
На 47-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Челси и показал красную карточку Джеймсу за игру рукой. Приговор судьи безупречно исполнил Салах и забил свой 99-й гол в АПЛ.
Финальный свисток сигнализировал ничью Ливерпуля и Челси в матче третьего тура АПЛ со счетом 1:1.
Ливерпуль – Челси видеообзор