Челсі чи Манчестер Сіті: хто виграє в 1/2 фіналу Кубка Англії – прогноз

Лондонський Челсі та Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка розіграють путівку у фінал Кубка Англії. Команди зустрінуться 17 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" у рамках 1/2 фіналу. У кого більше шансів пройти до фіналу – далі у матеріалі.

Протягом тижня Челсі та Манчестер Сіті довелося зіграти відповідальні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Челсі в Севільї, хоч і програв Порту (0:1), але забезпечив собі вихід в 1/2 фіналу.

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Натомість Манчестер Сіті вдруге завдав поразки Боруссії Дортмунд з рахунком 2:1 і також пробився до півфіналу. Зважаючи на те, що Челсі свій матч зіграв 13 квітня, а Сіті – 14 квітня, то лондонці отримали на один день більше, щоб підготуватися до гри.

Челсі – МанСіті: прогноз Favbet на 1/2 фіналу Кубка Англії

У першу чергу протистояння Челсі та Манчестер Сіті цікаве зустріччю наставника Челсі Томаса Тухеля та тренера "містян" Пепа Гвардіоли в Англії. До цього фахівці зустрічалися у Німеччині, коли Гвардіола тренував Баварію, а Тухель – Боруссію Дортмунд.

Перед матчем фаворитом на папері є Манчестер Сіті. Перемогу манчестерського клубу в основний час гри оцінюють коефіцієнтом 1,86. Також "містяни" фаворити у контексті проходу у фінал. На прохід Манчестер Сіті у вирішальний поєдинок Кубка Англії букмекери дають коефіцієнт 1,45.

У Челсі дещо гірші шанси, вважають букмекери. Звитягу підопічних Тухеля в основний час фахівці оцінили коефіцієнтом 4,75. А ось на прохід Челсі у фінал букмекери дають коефіцієнт 2,93. Нічия в основний час гри оцінена коефіцієнтом 3,50.

Поєдинки між Челсі та Манчестер Сіті зазвичай результативні. Однак цього разу футболістам Манчестер Сіті, які в цьому сезоні забивають досить багато, буде складніше. Томас Тухель збудував грамотний захист у Челсі. Відтак, можна спробувати зробити ставку на тотал менше 2.0, що оцінено коефіцієнтом 2,59.

Поєдинок Челсі – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30.