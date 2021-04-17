Челсі – МанСіті: де дивитися онлайн матч Кубка Англії

У півфіналі Кубка Англії між собою зіграють Челсі та Манчестер Сіті. Їх гра відбудеться в суботу, 17 квітня. А переглянути його можна буде і в Україні.

Саме Челсі та Манчестер Сіті розіграють між собою місце в фіналі Кубка Англії. Їх гра відбудеться в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". На цьому ж стадіоні на наступний день, в неділю, 18 квітня, зіграють і другий півфінал, в якому Лестер протистоятиме Саутгемптону.

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Протистояння двох топових англійських клубів не залишиться без уваги українських вболівальників. Гру можна буде переглянути в Україні онлайн. Матч покаже відеосервіс Oll.tv.

Однак доступ до трансляції матчу – лише за підпискою. Можна обрати одну з наявних – або "Футбол" за 109 гривень на місяць (куди входять лише чотири канали – "Футбол 1/2/3" та "Shakhtar TV"), або xtra sport oll inclusive, яка обійдеться в 189 гривень на місяць. Однак тут передбачений доступ до 209 каналів та понад 15 тисяч кіно та серіалів.

Варто нагадати, що Манчестер Сіті та Челсі також зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів. Але "містяни" протистоятимуть французькому ПСЖ, а Челсі за вихід у фінал позмагається з іспанським Реалом.