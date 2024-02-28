Закрив роти хейтерам: Мудрик забив п'ятий гол за Челсі – відео

Український вінгер Михайло Мудрик відзначився голом за лондонський Челсі. Для гравця збірної України це п'ятий забитий м'яч у футболці "пенсіонерів".

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вперше за останні два місяці довірив місце в основі Михайлу Мудрику. Українець виправдав сподівання аргентинського коуча наприкінці першого тайму поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Лідса, пише 24 Канал.

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Гості першими відкрили рахунок. Помилками захисників Челсі скористався гравець Лідса Джозеф. Проте "сині" досить швидко відновили паритет. На 15-й хвилині поєдинку відзначився Джексон.

Далі настала черга українського легіонера лондонців. На 37-й хвилині зустрічі Мудрик відгукнувся на пас Стерлінга та в один дотик переправив м'яч у дальній кут воріт. 2:1 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

Відео голу Мудрика

Зазначимо, що для Михайла цей гол став п'ятим у сезоні. Українець зіграв 27 матчів.