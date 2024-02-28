Красень-гол Мудрика допоміг Челсі викинути Лідс з розіграшу Кубка Англії: відеоогляд матчу

У середу, 28 лютого, відбулися чотири матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. В одному з них лондонський Челсі на власному полі приймав представника Чемпіоншипу Лідс.

Челсі – Лідс 3:2

Голи: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90+1 – Джозеф, 8, 59

У порівнянні з попереднім матчем проти Ліверпуля (0:1) Маурісіо Почеттіно провів кілька змін у складі. Зокрема вперше за останні два місяці у старті вийшов Михайло Мудрик, пише 24 Канал.

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Футболісти Лідса абсолютно не знітилися перед представником Прем'єр-ліги. Вже на 8-й хвилині зустрічі форвард гостей Джозеф змусив голкіпера Челсі Роберта Санчеса виймати м'яч із сітки воріт. У цьому моменті дитячі помилки наробили захисники "синіх".

Втім, господарі поля досить швидко відновили паритет. Результативним ударом відзначився форвард Ніколя Джексон.

Михайло Мудрик у першому таймі грав на місці "десятки". Українець був доволі активним та намагався загостити гру. Наполегливість вінгера принесла результат на 37-й хвилині. Рахім Стерлінг зробив передачу у штрафний майданчик, де на неї відгукнувся Мудрик. Михайло в один дотик пробив у дальній кут воріт та вивів свою команду вперед.

На початку другого тайму Лідс вдруге відзначився. Дубль оформив 20-річний Матео Джозеф. Представник другого дивізіону Англії у жодному компоненті не поступався фавориту та мав можливості вирвати перемогу.

Втім, цього вечора удача посміхнулася Челсі. На 90+1 хвилині матчу Конор Галлахер забив переможний гол.

У чвертьфіналі Кубка Англії команда Челсі зіграє проти лідера Чемпіоншипу Лестера.

Відеоогляд матчу Челсі – Лідс