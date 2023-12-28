Вірить у краще: Мудрик пролив світло на свою травму у грі проти Крістал Пелес

У середу, 27 грудня, Челсі зіграло домашній поєдинок 19-го туру АПЛ-2023/2024 проти Крістал Пелес. Михайло Мудрик вийшов у старті та виправдав довіру головного тренера "синіх".

Вже на 13-й хвилині український вінгер забив після передачі Мало Густа у штрафному майданчику гостей. Михайло забив вже свій 4-й гол у 19-ти зіграних матчах поточного сезону-2023/2024. Також у його активі 2 асисти.

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Прикре ушкодження Михайла

На жаль, Челсі не втримало переможного рахунку навіть у першому таймі. У компенсований до нього час Крістал Пелес зрівняло цифри на табло після голу Мікаеля Олісе.

По перерві Мудрик продовжив допомагати Челсі на футбольному полі. На 70-й хвилині Михайло побував за межами поля після підкату захисника "орлів" Натаніеля Клайна, який, щоправда, зіграв у м'яч. Однак гримаса болю була на обличчі українського футболіста, який тримався за ногу.

Одразу після цієї боротьби Маурісіо Почеттіно зняв українця із гри. Замість Мудрика на полі з'явився албанець Армандо Броя.

Після цієї зміни Джексон міг виводити Челсі уперед, якби не офсайд. Однак наприкінці поєдинку господарі поля таки вирвали домашню перемогу 2:1 завдяки голу Мадуеке із пенальті.

Після фінального свистка Мудрик прокоментував своє ушкодження. Михайло сподівається, що травма не виявиться серйозною, але все буде чітко відомо вже 28 грудня.

Як повідомляє видання Football.london, Мудрик повернеться до наступної гри проти Лутона, яка відбудеться 30 грудня.

Челсі після перемоги над Крістал Пелес набрало вже 25 балів та йде на 10-му місці турнірної таблиці АПЛ. До 9-го Брайтона відставання у 2 очки. Щоправда, команда Роберто Де Дзербі ще не зіграла свій матч 19-го туру англійської першості проти Тоттенхема (28 грудня).