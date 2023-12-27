Гол Мудрика та пенальті принесли результат: Челсі здобув перемогу над Крістал Пелас – відео

У середу, 27 грудня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" відбувся матч 19-го туру АПЛ між командами Челсі та Крістал Пелас. Важливу перемогу в поєдинку здобула команда Михайла Мудрика.

Челсі – Крістал Пелас 2:1

Голи: Мудрик, 13, Мадуеке, 90 (з пенальті) – Олісе, 45+1

Команда Маурісіо Почеттіно в минулому турі зазнала необов'язкової поразки від Вулверхемптона (1:2). Тож у поєдинку проти Крістал Пелас "сині" розраховували реабілітуватися перед своїми уболівальниками, пише 24 Канал.

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Мудрик знову забиває

Головний тренер Челсі в стартовому складі випустив Михайла Мудрика. Український вінгер виправдав довіру тренера на 13-й хвилині поєдинку. 22-річний футболіст відгукнувся на простріл у штрафний майданчик і в один дотик відправив м'яч у сітку воріт "склярів". 1:0 – "сині" дуже швидко отримали перевагу.

Через десять хвилин Мудрик зобов'язаний був оформлювати дубль. Українець впритул розстрілював ворота Крістал Пелас, але голкіпер неймовірним сейвом відвів загрозу.

Здавалося, що перший тайм завершиться з перевагою "пенсіонерів". Однак іншої думки були гості. У компенсований час гол у роздягальню забив Олісе.

На початку другого тайму гостріше діяли гості. Почеттіно змушений був реагувати на події на полі замінами. На 71-й хвилині поєдинку на лаву запасних сів Мудрик, який не мав таких моментів, як в першому таймі.

На 77-й хвилині зустрічі м'яч вдруге побував у сітці воріт гостей. Проте після перегляду ВАР арбітр зафіксував офсайд та скасував гол Джексона.

Наприкінці основного часу Мадуеке заробив пенальті для Челсі. Арбітр скористався допомогою системи ВАР та вказав на одинадцятиметрову позначку. Сам потерпілий підійшов до м'яча та реалізував пенальті. Цей гол Мадуеке поставив вирішальну крапку в матчі та приніс перемогу Челсі – 2:1.

Відеоогляд матчу Челсі – Крістал Пелас