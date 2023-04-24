Все ще отримує зарплатню від ПСЖ: Челсі на фінальній стадії перемовин з маститим тренером
Джерело:Marca
Лондонський колектив на повну котушку контактує з Маурісіо Почеттіно. Мудрик уже скоро може попрацювати під керівництвом нового наставника.
Перемовини між Маурісіо Почеттіно та Челсі уже на фінальній стадії. Угода між сторонами може бути укладена найближчим часом, залишилось тільки декілька формальностей.
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У змозі все налагодити
"Аристократи" мали низку варіантів потенціних тренерів, серед яких були: Юліан Нагельсманн, Луїс Енріке, Вінсент Компані та навіть у Френка Лемпарда була нагода на довший термін залишитися в Челсі. Та от всі кандидатури відпали за різних причин, тому в "пенсіонерів" залишився тільки варіант з Маурісіо Почеттіно, на якому вони і сконцентрувались. Перемовини між сторонами проходять у позитивному ключі.
Протягом тижня аргентинський фахівець та представники Челсі обговорювали команду та майбутні трансфери. Наразі залишилось з'ясувати тільки економічні питання та строки контракту. Якщо нічого не зміниться, то найближчим часом угода буде укладена, а Михайло Мудрик отримає нагоду попрацювати під керівництвом Почеттіно.
Тренерська діяльність аргентинського коуча
- Почеттіно добре знайомий з АПЛ, оскільки раніше він очолював Саутгемптон та столичний Тоттенхем. Перед англійськими клубами Маурісіо тренував Еспаньйол, а після – ПСЖ.
- У Франції Почеттіно виграв по одному разу усі внутрішні титули (чемпіонат, Кубок та Суперкубок країни), проте він покинув столичну команду після провалу в Лізі чемпіонів. Парижани досі виплачують Маурісіо зарплатню, оскільки такий пункт був доданий до контракту аргентинця торік, коли ПСЖ вирішили змінити тренера.
- У "Туманному Альбіоні" Почеттіно висот не добивався та жодного титулу не виграв. Його максимум став – фінал Ліги чемпіонів у 2019-му році разом з Тоттенхемом, у якому "шпори" поступилися Ліверпулю.