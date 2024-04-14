У понеділок, 15 квітня, в чемпіонаті Англії завершиться 33 тур АПЛ. В останній битві вікенду зійдуться два клуби з українцями у складі – Челсі прийматиме Евертон, пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Евертон проти ліги

Мерсисайдці борються за виживання цього сезону, при цьому більше не на футбольному полі, а в кабінетах. Команда Шона Дайча набрала 35 очок та мала б посідати 14 місце. Втім ліга наклала вже два очкових штрафи на Евертон через фінансові махінації минулих років.

Таким чином "ірисок" позбавили вже восьми очок, тому команда лише на два бали випереджає зону вильоту. При цьому у Евертона ще є два матчі в запасі. Важливою складовою мерсисайдців є Віталій Миколенко, який є гравцем основи цього сезону.

Челсі мчить до єврокубків

Челсі ж після нестабільного старту став підбиратися до зони вильоту. Підопічні Почеттіно змогли здолати міцні Ньюкасл та Манчестер Юнайтед за останній місяць, але при цьому "сині" грали внічию з явними аутсайдерами Брентфордом, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.

Наразі лондонці йдуть на 9 місці, відстаючи від МЮ та Ньюкасла (6-7 місця) на шість балів. Але при цьому у команди Почеттіно є дві гри в запасі, тому успішна кінцівка сезону може подарувати Челсі путівку в Лігу конференцій чи навіть в Лігу Європи.

Михайло Мудрик не має закріпленого місця в основі, адже Почеттіно часто застосовує ротацію. Цього сезону український вінгер награв вже 33 матчі в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 6 голів та два асисти.

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Букмекери віддають перевагу Челсі у звітному матчі. Коефіцієнт на тріумф лондонців становить 1,77, тоді як мерсисайдців – 4,50. Нічия ж оцінюється у 4,20. При цьому експерти вірять у велику кількість голів.

На "тотал більше 2,5" можна поставити лише за 1,55, тоді як на ТМ – за 2,51. Якщо ви вірите у гол від Мудрика, то ваш коефіцієнт 3,40. У свою чергу точний удар від Миколенка оцінюється у 12,00.

За всю історію Челсі та Евертон награли 191 очний матч. Перевага на боці лондонців – 75 перемог при 59-ти успіхах "ірисок" та 57-ми нічиїх. У першому колі цього сезону сильнішим був Евертон – 2:0. Тоді Мудрик та Миколенко провели повністю всю зустріч.

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