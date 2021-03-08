Челсі впевнено переміг Евертон у матчі АПЛ

Лондонський Челсі продовжив серію без поразок під керівництвом Томаса Тухеля до 11 матчів. У понеділок, 8 березня, Челсі впевнено переміг Евертон у 27 турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Челсі – Евертон 2:0

Голи: Годфрі, 32 (авт), Жоржинью, 65 (п)

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Від початку матчу Челсі взяв гру під свій контроль, атакуючи обома флангами. Втім, справді гострих моментів біля воріт Джордана Пікфорда майже не було.

Лишень на 16 хвилині Жоржинью непогано пробив з-за меж штрафного майданчика, однак м'яч пролетів поруч із лівою стійкою.

На 28 хвилині гострий штрафний заробили "іриски". Жоржинью перед штрафним збив гравця Евертона Річарлісона. Удар зі штрафного виконав Люка Дінь, але влучив у стінку.

Матч імені Хаверца

Через 4 хвилини Челсі вже був попереду. Хадсон-Одой класно розвернувся на лівому фланзі та віддав вертикальний пас у штрафний на хід Алонсо. Крайній оборонець Челсі прострілив у штрафний на Харвеца, який пробив у дотик. М'яч транзитом від оборонця Евертона Годфрі опинився у сітці воріт.

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На 41 хвилині Евертон міг вдруге витягувати м'яч з власної сітки воріт. Алонсо класно увірвався у штрафний та пробив у нижній кут. Цього разу Пікфорд продемонстрував чудову реакцію та відбив м'яч.

Свій найгостріший момент Евертон мав у компенсований до першого тайму час. Гомеш пробив з-за меж штрафного, однак Менді впевнено забрав м'яч до рук.

Після перерви Челсі продовжив свій тиск. Спершу воротам Евертона загрожував Алонсо, який гостро пробив зі штрафного. Згодом Хаверц засмутив Пікфорда, але гол німця скасували через гру рукою.

Свій момент на 56 хвилині мав Річарлісон. Нападник Евертона вийшов на ударну позицію у штрафному "синіх", але під тиском захисника пробив повз ворота.

На 64 хвилині Челсі отримав чудовий шанс збільшити перевагу. Ковачич віддав прекрасну розрізну передачу на хід Хаверцу, який увійшов у штрафний. Німця збив воротар – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Жоржинью.

Ще комфортнішою перевагою Челсі міг зробити Вернер. Німецький нападник приборкав просту передачу за спини гравцям Евертона, відтіснив Годфрі та пробив у кут. Пікфорд відвів загрозу.

На 85 хвилині Вернер знову мав шанс відзначитися, але з відносно гострого кута не переграв Пікфорда. Першим на добиванні був Канте, але його постріл також відбив голкіпер.

У підсумку Челсі відстояв перевагу у два голи та здобув важливу перемогу.

Завдяки перемозі Челсі закріпився на 4 місці. Перевага "синіх" над Евертоном, який на 5 сходинці, уже 4 очки. Втім, "іриски" мають гру в запасі.