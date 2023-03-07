Челсі – Боруссія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі та дортмундська Боруссія першими визначать учасника чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У вівторок, 7 березня, команди зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ. Онлайн-трансляція матчу Челсі – Боруссія доступна на сайті 24 каналу.

Челсі та Боруссія свій перший матч в 1/8 фіналу провели 15 лютого в Дортмунді. І тоді мінімальну перемогу здобули господарі поля завдяки голу Адеємі. Це значно покращило їх шанси на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Але і в Челсі залишаються хороші можливості як взяти реванш, так і вийти в наступний раунд турніру.

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Матч-відповідь Челсі – Боруссія відбудеться 7 березня. Початок зустрічі на "Стемфорд брідж" о 22:00.

Варто нагадати, що нічия або перемога Боруссії в цьому матчі виведе саме німецький клуб у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Перемога Челсі з різницею у два або більше голів дозволить саме "синім" вийти в наступний раунд. Якщо ж основний час закінчиться перемогою Челсі з різницею в один гол, то на вболівальників очікуватиме додатковий час, а за потреби – і серія пенальті.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Челсі – Боруссія. Вона буде доступна в цій новині.