Челсі обіграв Атлетіко та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

У матчі між Челсі та Атлетіко в середу, 17 березня, господарі святкували перемогу завдяки двом голам. І вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів за сумою двох матчів.

Челсі – Атлетіко 2:0

Голи: Зієш, 34, Емерсон, 90+4

Вилучення: Савіч, 82 (Атлетіко)

У першому матчі між цими командами Челсі святкував мінімальну перемогу. Все завдяки неймовірному голу Жиру в падінні через себе. Тож у домашньому матчі "сині" мали перевагу. Це відзначилося і на матчі-відповіді – мінімальна кількість моментів і перемога.

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Атлетіко треба було будь-що забивати. Але "матрацники" так нічого і не показали в цьому матчі. На старті господарі одразу захопили ініціативу. Хоча моментів так і не було. Воротарі майже не вступали в груп.

ДО середини першого тайму Атлетіко двічі міг претендувати на пенальті. Та якщо падіння Суареса було "картинним", то фол проти Карраско не був таким однозначним. Але арбітр одразу показав, що ставити 11-метровий удар не буде.

Міг забити і Феліш. Але з його ударом, навіть з рикошетом, впорався Менді.

Перший гол було забито на 34-й хвилині після швидкої контратаки. Гаверц перехопив м'яч, запустив у прорив Вернера, і вже нападник у штрафному віддав під удар Зієша. Облак зачепив м'яч, але той пройшов йому під ногою та рукою.

Відео голу Зієша

Другий тайм розпочався з атаки Челсі, коли міг забивати Вернер. Але цього разу Облак впорався з ударом з гострого кута. Згодом він врятува і після удару Зіїша під перекладину.

Атлетіко мало чим відповідало, майже не маючи моментів. І їх ситуація погіршилася, коли наприкінці зустрічі пряму червону картку отримав центральний захисник Савіч.

В компенсований арбітром час команди обмінялися моментами. Але Менді впорався з ударом Феліша. А Челсі вдалося забити вдруге. Швидку контратаку ударом в кут воріт закінчив Емерсон, який лише перед тим вийшов на заміну.

Челсі перемагає та виходить у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Свого суперника команда дізнається у п'ятницю, 19 березня, під час жеребкування.