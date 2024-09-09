Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва перед матчем Чехія – Україна

В Лізі націй розпочався другий тур розіграшу 2024-2025. Збірна України спробує набрати перші очки у битві проти команди Чехії в Празі.

Футбольна збірна України стартувала у Лізі націй 2024-2025. Перший матч наша команда провалила, поступившись збірній Албанії 1:2, пише 24 Канал.

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Реабілітація за провал

Наша команда залишилась без очок після стартової гри, тому завдання підвищення у класі ускладнилось. Лідерство у групі захопили Грузія та Албанія, а ось Чехія розташувалась ще нижче за Україну через різницю м'ячів.

Команда Гашека програла 1:4 грузинам і тепер спробує зачепитися за бали із командою Сергія Реброва. Потенційно саме чехи вважались нашим головним конкурентом за перемогу у квартеті, проте стартові ігри змішали всі розклади.

Напередодні зустрічі проти Чехії (10 вересня) головний тренер команди Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію та відповість на питання журналістів. Також наставник візьме із собою одного з гравців національної команди. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Дивіться онлайн пресконференцію Сергія Реброва