Уболівальники обрали "Лева матчу" в поєдинку з Чехією: хто отримав нагороду

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграла матч другого туру Ліги націй-2024/2025. Суперником "синьо-жовтих" була Чехія.

Поєдинок відбувся у Празі на "Fortuna Arena". Господарі здобули перемогу з рахунком 3:2.

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Дебютний гол приніс нагороду

Протягом матчу українські вболівальники традиційно обирали найкращого гравця серед футболістів нашої збірної. Цього разу символічний приз дістався форварду київського Динамо Владиславу Ванату.

Його визнали "Левом матчу", віддавши нападнику 34% голосів. Друге місце посів Анатолій Трубін (24%), а трійку замкнув Михайло Мудрик (10%).



Владислав Ванат був обраний "Левом матчу" / Фото УАФ

Зазначимо, що Ванат у поєдинку проти Чехії вийшов у стартовому складі та забив гол на 37-й хвилині. Цей м'яч став дебютним для нього за національну збірну України.

Нагадаємо, що наступні матчі збірна України проведе у жовтні. В номінально домашніх поєдинках команда Сергія Реброва прийматиме Грузію (11.10) та Чехію (14.10).